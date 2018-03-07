В ВТБ рассказали про уральские тренды кредитования

19:45 07 марта 2018 0

Кульпин рассказал про услуги с высоким спросом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющий розничным филиалом банка ВТБ в УрФО Сергей Кульпин назвал банковские услуги, которые пользуются спросом среди уральцев. Также он озвучил основные итоги развития банковской розницы в 2017 году и прогнозы на 2018 год.

Кульпин выделил три основных тренда прошедшего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Первый, резкое снижение ставок, дал толчок к рефинансированию кредитов и изменению модели поведения клиентов от сберегательной к потребительской. Эти тенденции подтверждает статистика розничного бизнеса ВТБ в УрФО.

Так, по словам управляющего филиалом банка, в 2017 году ВТБ на Урале выдал потребительских кредитов на 35% больше по объему, чем в 2016 году — 91 тысячу на общую сумму 42,3 млрд рублей. Вместе с этим средний размер потребкредита вырос на 20%. Также в прошлом году банк выдал уральцам больше по объему, чем в 2016 году, ипотечных кредитов (на 28%) и автокредитов (на 57%). Помимо этого Кульпин заметил, что кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО за год вырос на 11%, а депозитный портфель физлиц — на 29,9%.

Потенциал роста кредитования не исчерпан, заявил банкир. «Все из перечисленных выше трендов в 2018 году сохраняются и сохранятся до конца года. Рост экономики, по нашим оценкам, будет выше, чем в 2017 году. Низкая инфляция сохранится, и реальные доходы населения продолжат быть положительными», — заключил Сергей Кульпин, добавив, что можно также рассчитывать на дальнейшее снижение процентных ставок.