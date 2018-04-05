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05 апреля 2018
15:37  05 апреля 2018 0

За изнасилование Лесли и Рыбке грозит до 20 лет тюрьмы в Таиланде

«Гуру секса» могут угодить за решетку на длительный срокФото: nastya_rybka.ru, Instagram

Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), Александру Кириллову (Алексу Лесли) и другим задержанным в Паттайе за незаконный секс-тренинг грозит от трех до 20 лет тюрьмы. Такие сроки предполагаются уголовным кодексом Таиланда по новым обвинениям в изнасиловании и организации проституции.

Так, статья об изнасиловании УК Таиланда предполагает наказание до 20 лет тюрьмы и штраф в размере от 8000 до 40 000 таиландских бат (270—1300 долларов). Организация проституции карается тюремным заключением от одного года до десяти лет и штрафом в размере от 2000 до 20 000 бат (70—700 долларов), передает РИА «Новости». Основному обвиняемому грозит суммарный срок от пяти до 30 лет тюрьмы, для сообщников — две трети от основного наказания.

Ранее сообщалось, что Рыбку и Лесли арестовала таиландская полиция вместе с другими россиянами за незаконное проведение секс-тренинга. Суд назначили на 17 апреля. Адвокат обвиняемых попросил о возможности переноса слушания дела на более ранний срок, так как его подопечные решили признать вину и получить условные сроки и небольшие штрафы. Сейчас в уголовном деле против «гуру секса» появились две новые статьи — «Организация проституции» и «Изнасилование». Известно, что основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных, но кого — не уточняется, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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