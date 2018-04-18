Макаревич предложил вырубить электричество из-за Telegram

21:39 18 апреля 2018 0

Музыкант предложил обесточить всю Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фронтмен группы «Машина Времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с блокировкой мессенджера Telegram. Артист предложил не ограничиваться полумерами, а полностью отключить в России электричество.

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А че, валежник у народа есть, выдержат», — написал Макаревич на своей личной странице в Facebook. Однако музыкант отметил, что электричество следует оставить «только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?».

Напомним, Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram на территории России из-за того, что руководство мессенджера отказывается передавать ФСБ ключи шифрования. Суд удовлетворил требование ведомства. В понедельник, 16 апреля, провайдеры приступили к блокировке мессенджера.