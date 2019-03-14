Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 14 марта, четверг. И вот главные новости к этому часу:

Президент России Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотеке. Мера должна начать действовать к 2024 году.

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться. Позже Герасименко заявил, что хотел сказать совсем другое. СМИ все наврали, а его слова «выдернули из контекста».

На мероприятия к 300-летию Екатеринбурга потратят 240 млрд рублей. Мэр города Александр Высокинский уже рассказал, на что уйдут деньги.

В Северной Осетии депутат ворвался на урок и избил учительницу на глазах школьников. После скандала парламентарий записал видео, в котором рассказал о сдаче мандата и травле со стороны властей.

Курганская область относительно недавно стала приграничным регионом. Семь локаций Зауралья соседствуют с Казахстаном. «URA.RU» побывало в нескольких поселках и узнало, как живут по разные стороны уральской границы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутки россиян про законы о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов. Она посмеялась над тем, что теперь граждан можно штрафовать как за критику власти, так и за похвалу.