На Западе признали победу России в санкционной войне

Меры, которые должны были наказать страну, помогли в ее развитии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские СМИ признали, что Россия победила в санкционной войне. Жесткие меры, которые должны были ударить по стране, помогли развить некогда депрессивную сферу экономики.

«США и Евросоюз хотели наказать Россию за воссоединение с Крымом, а вместо этого простимулировали российское сельское хозяйство», — уточняет телеканал «Царьград» со ссылкой на журналистку американского издания The National Interest Джуди Твигг. Репортер объяснила, что за годы санкций фермеры России достигли небывалых успехов. Твигг напомнила, что до жестких мер Запада российское сельское хозяйство находилось в упадке, но теперь резко вырвалось вперед. Поэтому, как уточняет Твигг, в одном секторе экономики Москва точно победила в войне санкций. «В данном случае, Россия в этой игре пока остаётся на несколько шагов впереди», — признала репортер.

Американская журналистка предположил, что секрет успеха России кроется в ответных санкциях. Речь идет о запрете ввоза пищевой продукции из Америки и Европы. Данная мера, считает Твигг, дала сильный толчок для развития сельского хозяйства в России, поэтому неудивительно, что контрсанкции Москвы останутся в силе весь 2019 год. «Зачем идти на попятную, когда твои фермеры, ранее находившиеся застое, в новых условиях теперь процветают?» — задается вопросом Твигг.

Ранее ряд стран Европы задумался о снятии санкций с России. В частности, над вопросом работают власти Италии и канцлер Австрии.