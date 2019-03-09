08 марта 2019

Италия работает над снятием санкций с России

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 02:10
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Джузеппе Конте выступил за снятие санкций с РоссииФото: страница Джузеппе Конте в Instagram

Власти Италии продолжают работу по снятию санкции с России, поскольку ограничения наносят ущерб итальянской экономике. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на внешнеполитической конференции в городе Генуя.

«Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты. [Это случится] не завтра утром, но это остаётся нашей целью», — приводит RT слова политика, который также добавил, что диалог с Москвой нужен для защиты «национальных интересов» Италии. И это, по словам Конте, понимает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

4 марта, напомним, стало известно, что американский лидер еще на год продлил санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине в 2014 году. Позже стало известно, что Евросоюз согласовал новый пакет ограничений из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 8 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию о введении санкций против причастных к убийству оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

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