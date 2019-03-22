Чубайс вернул миллиарды, которые власти вложили в «Роснано»

«Роснано» за 2018 год заработала 5,6 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Корпорация «Роснано» с 2007 выплатила 132,4 млрд рублей налогов в бюджет России. Об этом заявил председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, затраты государства на создание структуры полностью возвращены.

«Если просуммировать все налоги, которые „Роснано“ заплатила в госбюджет с 2007 года, получим цифру в 132,4 млрд рублей», — цитирует ТАСС Чубайса. По его словам, к 2019 году все государственные средства, вложенные в строительство компании, возвращены. Глава «Роснано» подчеркнул, «то, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена». По данным газеты «Ведомости», в 2018 году компания получила 5,6 млрд рублей чистой прибыли.

Летом 2018 года Чубайс предложил использовать ресурсы пенсионной системы для инвестиций в наноиндустрию, напоминает RT. По его словам, негосударственная пенсионная система должна быть нацелена на долгосрочные инвестиционные задачи. Для этого негосударственным пенсионным фондам следует размещать активы не только в банках, но и инвестировать в различные проекты.