Дворкович, в день рождения которого задержали Абызова, уехал из России

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 17:36
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Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, улыбка и внимание, дворкович аркадий
Дворкович, в день рождения которого задержали Абызова, находился не в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, в день рождения которого задержали экс-министра «открытого правительства» России Михаила Абызова, уехал из России. Свое 47-летие экс-зампред российского правительства отпраздновал за рубежом.

«Дворкович не в России на этой неделе», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Абызов, проживающий за границей, приехал в Россию на празднование дня рождения Дворковича, напоминает телеканал 360. Для обеспечения безопасности привилегированного визитера к нему якобы приставили десять охранников.

Чтобы «выманить» Абызова из-за границы, сотрудники ФСБ придумали хитрую уловку и даже подключили высокопоставленных друзей бывшего политика. Впрочем, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», на заседании суда, где Абызову должны выбрать меру пресечения, адвокат экс-министра заявил, что его подопечный постоянно проживает в России, и сведения о его «выманивании» из зарубежья не соответствуют действительности.

Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Его подозревают в афере на четыре млрд рублей в сфере энергетики и создании организованного преступного сообщества.

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