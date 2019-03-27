Дворкович, в день рождения которого задержали Абызова, уехал из России

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, в день рождения которого задержали экс-министра «открытого правительства» России Михаила Абызова, уехал из России. Свое 47-летие экс-зампред российского правительства отпраздновал за рубежом.
«Дворкович не в России на этой неделе», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Абызов, проживающий за границей, приехал в Россию на празднование дня рождения Дворковича, напоминает телеканал 360. Для обеспечения безопасности привилегированного визитера к нему якобы приставили десять охранников.
Чтобы «выманить» Абызова из-за границы, сотрудники ФСБ придумали хитрую уловку и даже подключили высокопоставленных друзей бывшего политика. Впрочем, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», на заседании суда, где Абызову должны выбрать меру пресечения, адвокат экс-министра заявил, что его подопечный постоянно проживает в России, и сведения о его «выманивании» из зарубежья не соответствуют действительности.
Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Его подозревают в афере на четыре млрд рублей в сфере энергетики и создании организованного преступного сообщества.