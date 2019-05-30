Врачи раскрыли простые способы пережить жару

Медики призвали воздержаться от прогулок в дневное время Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врачи-терапевты дали советы россиянам о том, как сохранить здоровье в жаркую погоду. По словам специалистов, залогом хорошего самочувствия в летнюю жару являются обильное питье и наличие головного убора.

«Одеваться нужно соответственно погоде: в одежду светлых тонов из натуральных тканей и закрыть голову», — приводит сайт VSE42.Ru совет терапевтов. Врачи рекомендуют брать с собой на улицу минимум одну бутылку воды. Также специалисты призывают воздержаться от прогулок в дневное время, когда температура воздуха выше всего. Лучше выходить из дома рано утром или после захода солнца.

Особую опасность представляет резкий перепад температур: медики советуют не заходить в помещения с мощными кондиционерами сразу после жары. Такой контраст может вызвать спазм сосудов в организме. Особое внимание к своему самочувствию следует проявить людям с сахарным диабетом и заболеваниями сердца.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что жаркая погода установится в уральских регионах уже на этой неделе. По данным синоптиков, в Свердловской и Челябинской областях до конца недели средняя температура составит 24-25 градусов, а в Курганской — 26 градусов. Такая же погода ожидает жителей Пермского края в выходные. Аномальная жара настигла и Москву, уточняет портал «Дни.ру». К концу этой недели воздух в столице нагреется до 30 градусов.