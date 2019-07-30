В церковной лавке нашли замурованную в стену мумию

Строители нашли в стене церковной лавки в Нижнем Новгороде, где сейчас проходит реставрация, труп убитого мужчины.
«Труп мужчины обнаружили рабочие в кузове грузовика с битым кирпичом», — пишет telegram-канал Baza. Тело нашли в обломках стены церковной лавки, которая располагается на территории храма Смоленской иконы Божьей Матери. Мужчина был обернут в простыню, которая почти за 10 лет успела истлеть. На спине погибшего были обнаружены несколько строительных гвоздей, а руки и ноги были замотаны скотчем. Из-за отсутствия воздуха труп успел мумифицироваться.
Полиция начала проверку по данному происшествию. Правоохранительные органы не отрицают версию ритуального убийства.
Церковь была построена промышленником Григорием Строгановым в XVII веке. Сейчас там идет реставрация. Работы планируют завершить к 800-летию Нижнего Новгорода. Храм является памятником федерального значения.