30 июля 2019

В церковной лавке нашли замурованную в стену мумию

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. Екатеринбург, строительные леса, строительная площадка, ремонтные работы, собор успения пресвятой богородицы, восстановление церкви
Храм является памятником федерального значенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители нашли в стене церковной лавки в Нижнем Новгороде, где сейчас проходит реставрация, труп убитого мужчины.

«Труп мужчины обнаружили рабочие в кузове грузовика с битым кирпичом», — пишет telegram-канал Baza. Тело нашли в обломках стены церковной лавки, которая располагается на территории храма Смоленской иконы Божьей Матери. Мужчина был обернут в простыню, которая почти за 10 лет успела истлеть. На спине погибшего были обнаружены несколько строительных гвоздей, а руки и ноги были замотаны скотчем. Из-за отсутствия воздуха труп успел мумифицироваться.

Полиция начала проверку по данному происшествию. Правоохранительные органы не отрицают версию ритуального убийства.

Церковь была построена промышленником Григорием Строгановым в XVII веке. Сейчас там идет реставрация. Работы планируют завершить к 800-летию Нижнего Новгорода. Храм является памятником федерального значения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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