В МЧС нашли виновных в сибирских пожарах на площади 3 млн га. ВИДЕО

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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь, тушение пожара, мчс, пожарный
Местные власти, по заявлению МЧС, знали об опасностяхФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обвинили региональные власти в распространении сибирских пожаров. Заявление сделал замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — приводит ТАСС слова Абанина. Он подчеркнул, что площадь возгорания увеличилась до огромных масштабов от сухой погоды и из-за того, что местные власти не занимались активным тушением.

Абанин указал, что пожары в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале были спрогнозированы специалистами «Антистихии» еще весной 2019 года.

Ранее сообщалось, что пожары бушуют в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Общая площадь возгораний составляет почти три млн га.

К тушению огня было подключено Минобороны РФ. В ведомстве сказали, что справятся с очагами за пять дней, напоминает агентство Nation News.

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