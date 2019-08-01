В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обвинили региональные власти в распространении сибирских пожаров. Заявление сделал замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.
«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — приводит ТАСС слова Абанина. Он подчеркнул, что площадь возгорания увеличилась до огромных масштабов от сухой погоды и из-за того, что местные власти не занимались активным тушением.
Абанин указал, что пожары в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале были спрогнозированы специалистами «Антистихии» еще весной 2019 года.
Ранее сообщалось, что пожары бушуют в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Общая площадь возгораний составляет почти три млн га.
К тушению огня было подключено Минобороны РФ. В ведомстве сказали, что справятся с очагами за пять дней, напоминает агентство Nation News.