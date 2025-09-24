Песков: ресурс добровольцев позволяет России укомплектовывать армию во время СВО

Песков оценил добровольческий ресурс в России высоким
Песков оценил добровольческий ресурс в России высоким

Поток добровольцев позволяет вооруженным силам России комплектовать подразделения во время СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы идем, ресурс добровольческий достаточно высокий, он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения», — сказал Песков в интервью радиостанции РБК. Он подчеркнул, что Россия не испытывает дефицита желающих вступить в ряды армии на добровольной основе.

По словам пресс-секретаря, именно этот фактор помогает решать вопросы укомплектования подразделений в зоне проведения СВО. Он уточнил, что благодаря притоку добровольцев ВС РФ получают необходимое пополнение в кратчайшие сроки. Это позволяет поддерживать боеспособность армии и своевременно реагировать на вызовы, стоящие перед страной.

