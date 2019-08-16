«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов после посадки самолета на кукурузном поле

Авиакомпания приняла решение об отмене нескольких рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» по направлениям Москва — Новосибирск и обратно были отменены из-за аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье, произошедшей утром 15 августа.

«Рейсы из Домодедово (Москва) в Толмачево (Новосибирск) и обратно отменены вечером 15 августа и утром 16 августа», — пишет ТАСС. Пассажиров отправляют к месту назначения рейсами авиакомпании «ИрАэро». Отмена рейсов была связана с нехваткой самолетов в УА после аварии в Подмосковье.

В «Уральских авиалиниях» заявляют, что никаких дальнейших изменений в расписаний (в том числе переносов и отмены рейсов) в связи с инцидентом в Подмосковье не планируется. «Делаем все возможное, чтобы расписание не менялось», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь компании Вера Гасникова.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. После взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, и экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле. Капитан воздушного судна Дамир Юсупов принял решение не выпускать шасси, что противоречило инструкциям. Несмотря на похвалы, он не считает себя героем, передает «Национальная служба новостей».

В результате инцидента никто из пассажиров не погиб, за медицинской помощью обратилось более 70 человек. По мнению экспертов, репутация уральского авиаперевозчика после ЧП в Московской области может заметно улучшиться.