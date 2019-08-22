Завтра самолет начнут разрезать и по частям вывозить с места аварийной посадки Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Следователи приступили к изучению данных с бортовых самописцев самолета «Уральских авиалиний» A-321, который на прошлой неделе едва не потерпел крушение в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В настоящее время следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев», — говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что специалисты сопоставят данные черных ящиков с видео, снятого пассажирами, аудиозаписями переговоров пилотов и показаниями очевидцев.

Как писало «URA.RU», 15 августа самолет «Уральских авиалиний» А-321, который должен был выполнить рейс Жуковский—Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье с отказавшими двигателями. Впоследствии пилоты, управлявшие лайнером, были представлены к госнаградам.

Сам самолет, который до сих пор находится на кукурузном поле, разрежут и вывезут по частям, передает «Подмосковье сегодня». Предполагается, что работы начнутся 23 августа.