Пенсионерка с Ямала потратила три миллиона из-за геля для суставов

Пенсионерка из Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе стала жертвой мошенников и потеряла более 3 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказали в региональном отделе МВД.
В марте пожилая женщина заказала через онлайн-магазин медицинский гель для лечения суставов. В июле с ней связалась женщина, представившаяся сотрудником «госинспекции контрольно-ревизионной комиссии», и сообщила о полагающейся пенсионерке компенсации за некачественный товар. Однако для получения компенсации нужно было оплатить страховку.
«Поверив звонившей, ноябрянка перечислила на указанный ей счет сначала 32 тысячи рублей, затем в течение месяца сделала еще несколько переводов. В общей сложности женщина перевела на неизвестные ей счета 3 млн. 44 тысячи рублей», — добавили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в пресс-службе местного ОМВД, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции продолжают поиск преступников.