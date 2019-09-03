Самолет «Аэрофлота» столкнулся с лайнером Royal Flight
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлот». Лайнеры задели друг друга краями крыльев.
«В Шереметьево столкнулись два самолета авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлот», — пишет telegram-канал Life Shot. Борт «Аэрофлота» должен был вылететь в Пекин, пассажиров эвакуировали после столкновения. Второй лайнер был пустым, уточняет «Национальная служба новостей».
В пресс-службе Шереметьево и авиакомпаниях «Аэрофлот» и Royal Flight «URA.RU» попросили сделать официальный запрос. Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и Управления на транспорте МВД России по ЦФО на звонок журналиста не ответили.
Два лайнера столкнулись в Шереметьево