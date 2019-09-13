Промоутер признался, что Сечин организует боксерские поединки

Глава «Роснефти» Игорь Сечин серьезно интересуется боксом с молодости, поэтому он финансировал поединки Владимира Кличко и Александра Поветкина. Об этом заявил член наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) Андрей Рябинский.
«Насколько я знаю, он (Игорь Сечин. — прим. ред.) достаточно серьезно интересуется боксом, поскольку сам тренировался в молодости», — рассказал Рябинский РБК. По его словам, Сечин организовывал несколько боев, например поединок россиянина Александра Поветкина и действующего тогда чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Владимира Кличко в 2012 году. Тогда «Роснефть» и ГК «МИЦ» спонсировали этот бой пополам.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию корреспонденту «URA.RU».
Как писало ранее «URA.RU», в США хотят ввести санкции против «Роснефти», поскольку российская компания устроила незаконную торговлю с Венесуэлой. Глава госкорпорации находится в «кремлевском докладе» — списке Минфина США, в котором состоят российские чиновники и бизнесмены, в отношении которых могут быть введены санкции, напоминает агентство Nation News. В пресс-службе компании заявили, что это является недобросовестной конкуренцией со стороны США, пишет RT.
Игорь Сечин — топ-менеджер, с мая 2012 года главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК Роснефть». В 1999-2008-х годах занимал должность заместителя руководителя администрации президента. В 2018 стоимость пакета акций «Роснефти», принадлежащего Сечину составила 95,4 млрд долларов.