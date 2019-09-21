Стоимость парковки в ЦУМе за сутки превышает 17 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Гоша Куценко пожаловался на высокую стоимость парковки в Центральном Универмаге (ЦУМ). За то, что его автомобиль простоял на парковке 23 часа, артист заплатил более 17 тысяч рублей.

Куценко опубликовал на своей странице в Instagram снимок с экраном терминала, на котором отображается цифра 17 тысяч 400 рублей. В подписи к посту артист задал подписчикам вопрос, что это за цифра, и сам же ответил. «Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и по странному стечению обстоятельств среднестатистическая зарплата по России! Бинго!» — пишет актер.

По данным официального сайта ЦУМа, стоимость подземной парковки в будние дни составляет 600 рублей в час и 900 рублей в час в выходные. «URA.RU» направило в ЦУМ официальный запрос, на момент публикации ответ не был получен.