Куценко пожаловался на дорогую парковку в элитном универмаге Москвы. «Это средняя зарплата по России». ФОТО

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Паркоматы в зоне платной парковки. Екатеринбург , платная парковка, оплата парковки, парковочное пространство екатеринбурга
Стоимость парковки в ЦУМе за сутки превышает 17 тысяч рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Гоша Куценко пожаловался на высокую стоимость парковки в Центральном Универмаге (ЦУМ). За то, что его автомобиль простоял на парковке 23 часа, артист заплатил более 17 тысяч рублей.

Куценко опубликовал на своей странице в Instagram снимок с экраном терминала, на котором отображается цифра 17 тысяч 400 рублей. В подписи к посту артист задал подписчикам вопрос, что это за цифра, и сам же ответил. «Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и по странному стечению обстоятельств среднестатистическая зарплата по России! Бинго!» — пишет актер.

По данным официального сайта ЦУМа, стоимость подземной парковки в будние дни составляет 600 рублей в час и 900 рублей в час в выходные. «URA.RU» направило в ЦУМ официальный запрос, на момент публикации ответ не был получен.

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