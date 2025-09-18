США выдали визы журналистам пула Лаврова, но с жестким ограничением

Журналисты, сопровождающие главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, получили американские транзитные визы типа C2. Согласно полученным документам, российским журналистам разрешено въехать в США исключительно «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций».
«В документе прописано разрешение находиться на территории, не превышающей 40 километров от центра Нью-Йорка», — передает корреспондент ТАСС. Таким образом, представители СМИ смогут работать лишь в пределах, установленных американскими властями, и не смогут выехать за обозначенную зону.
Ранее Лавров высказал критику в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша. По его заявлениям, генсек нарушает статью 100 устава ООН о нормах объективности, что особенно заметно на фоне украинского конфликта.
