Скабеева устроила перепалку с Водонаевой после слов о рожающем быдле

Телеведущая припомнила Водонаевой работу на тюменском рынке Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Телеведущие Алена Водонаева и Ольга Скабеева устроили словесную перепалку в прямом эфире. Предметом ожесточенного спора стали высказывания Водонаевой на тему материнского капитала. Конфликт произошел в студии программы «60 минут».

Водонаева выразила сомнения, что выплата материнского капитала — это хорошая практика. По мнению телеведущей, это приведет к тому, что люди из малообеспеченных слоев населения начнут рожать ради денег от государства. «Я хочу, чтобы материнский капитал стал приятным бонусом для нормальных семей, а не единственным способ рожать для людей низкой социальной ответственности. Всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения. А потом мы через 20-30 лет поймем, кто из этих людей вырос», — заявила Водонаева.

Реплика телеведущей вызвала бурную реакцию у участников разговора. В частности, телеведущая Ольга Скабеева вступила с Водонаевой в словесную перепалку, отпустив в адрес Водонаевой несколько комментариев и объяснив, что обналичить материнский капитал нельзя.

Ранее уроженка Тюмени Алена Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала предложение Владимира Путина о прибавках к материнскому капиталу. В частности, она заявила, что выплаты станут «для быдла» причиной рожать детей. Позднее мнение Водонаевой раскритиковали многие публичные фигуры, в том числе актер и священник Иван Охлобыстин. Последнему Водонаева жестко ответила и назвала его поведение «поведением типичного быдла», передает «Пятый канал».