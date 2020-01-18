17 января 2020

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Если индексация будет ниже прогнозируемой, рост пенсий будет еще вышеФото: depositphotos.com

К 2022 году средний размер пенсий в России достигнет 18 290 рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы», — цитирует Дроздова «Российская газета». Таким образом, рост пенсий составит 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. При этом руководитель ПФР добавил, что в случае, если инфляция окажется ниже прогнозируемой, пенсии увеличатся еще больше.

В январе 2020 года пенсии в России были проиндексированы на 6,6%. В результате индексации средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров увеличилась на тысячу рублей, а ее средний размер достиг 16,5 тысячи рублей, сообщает агентство Nation News. Ранее «URA.RU» писало, как вырастут пенсии россиян в зависимости от прежнего размера выплат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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