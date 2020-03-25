BMW и Mercedes могут остановить производства из-за коронавируса, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России впервые автозаводы массово останавливают работу. Причина — последствия пандемии коронавируса. Из-за нехватки компонентов из-за закрытия производств в Европе простой уже объявили PSA и Volkswagen. Грузовой Volvo обдумывает такой вариант. Под угрозой также оказалась работа Renault и премиальных BMW и Mercedes.

Так, производство Volkswagen и PSA (Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi), которые находятся в Калуге, останавливаются с 1 до 10 апреля. Все сотрудники предприятий будут находиться либо в оплачиваемом отпуске, либо в простое. Над аналогичным сценарием также задумался завод Volvo Trucks. «В связи с распространением коронавируса и нарушением цепочек поставок на завод в Калуге мы рассматриваем несколько сценариев дальнейшего развития событий, одним из которых может стать приостановка производства», — объяснили газете « Коммерсант» на грузовом предприятии, добавив, что решение будет принято в ближайшее время.

По словам источников издания, остановка других производств иностранных автомобилей в России — вопрос нескольких недель. К числу потенциальных кандидатов собеседники газеты называют BMW, Renault и Mercedes-Benz. Также в зоне риска оказались Toyota, Mazda-Sollers и Nissan. На заводах Японии пока нет больших проблем, однако указанным марки частично зависят от поставок из Европы. Поэтому в скором времени компании так же могут уйти на простой. Сами производители эту информацию пока не подтверждают.