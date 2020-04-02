Новости кризиса 2 апреля: рост расходов на коммуналку и отрицательная цена на российскую нефть

Россияне потратят на счета за услуги ЖКХ на 30% больше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цена на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже продолжила рост и достигла 26,09 доллара за баррель (+5,74%), цена на нефть марки WTI показала рост на 4,14 и составила 21,15 доллара за баррель.

К закрытию московской биржи курс доллара зафиксировался на уровне 78,19 рубля (+0,41%). При этом за весь торговый день доллар не поднимался выше 79 рублей. Евро торгуется по 86,3 рубля (-0,19%).

Что происходит в России?

Формульная цена (критерий, по которому рассчитывается ценообразование на внутреннем рынке) на российскую нефть стала отрицательной. Расходы на доставку нефти марки Urals, зарплаты и налоги превысили стоимость продажи топлива на зарубежных рынках. Поставщики нефти опасаются, что период настолько низких цен обернется для корпораций серьезными убытками.

Счета за коммунальные услуги могут вырасти на 30% в период самоизоляции. Эксперты отмечают, что жители Москвы за прошедший месяц могут заплатить на 1,5-2 тысячи рублей больше. Повышение расходов на ЖКХ связывают с самоизоляцией и карантином из-за коронавируса, в связи с чем россияне вынуждены проводить дома больше времени, чем обычно, и тратить больше ресурсов. В целом россияне в этом году потратят до трех млн личных сбережений, считают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) и «БКС Премьер». По мнению экспертов, кризис и общее снижение доходов приведет к тому, что граждане потратят от 10% до 50% от суммы личных сбережений.

Россияне, которые сейчас находятся за границей, получат финансовую помощь от правительства РФ. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, ведомство разослало SMS-сообщение всем гражданам страны, находящимся за рубежом, в котором предложило помощь. Он отметил, что к ним обратились почти тысяча россиян.

Какая ситуация в мире?

Всему миру грозит глобальный продовольственный кризис из-за перебоев с поставками продуктов. Международные организации (ООН, ВОЗ, ВТО) выступили с заявлением, что к такому сценарию приведет ограничение на экспорт товаров из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Что пишут другие СМИ о кризисе?

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия вскоре выработают решение по ценам на нефть. Глава государства заявил, что текущая положение дел «очень плохо» для обеих стран, поэтому власти все равно заключат сделку .

Мировая экономика сможет восстановиться от всех потрясений в 2021 году только если пандемия коронавируса не продлится дольше, чем прогнозируется. Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти добавил, что сценарий может ухудшиться еще и в том случае, если меры поддержки экономики, которые осуществляют правительства стран, окажутся не такими эффективными. При этом уже более 80 стран обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ), заявила его глава Кристалина Георгиева. По данным СМИ, такую поддержку попросили, в основном, страны с развивающейся экономикой. Общая сумма экстренного финансирования составила 20 млрд долларов по низкой ставке.

Что ждать дальше?

Потери российской экономики из-за кризиса и коронавируса составят не менее 3-5% валового внутреннего продукта (ВВП). Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что в такой ситуации может повториться сценарий 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%. По его мнению, в этом году правительство РФ будет вынуждено потратить больше средств из резервного фонда страны.

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