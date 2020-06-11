Путин повысил двух высокопоставленных спасателей из Екатеринбурга

Владимир Путин подписал указ о присвоении званий 11 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первому заместителю начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Ивану Павленко и начальнику Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России Александру Тарарыкину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ об этом глава государства Владимир Путин подписал 11 июня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указом президента Российской Федерации о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания присвоить Павленко Ивану Юрьевичу и Тарарыкину Александру Михайловичу звание генерал-майора внутренней службы», — указано в документе.

Иван Павленко окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище и Уральскую академию государственной службы. В июне 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и другими ведомственными наградами.

Александр Тарарыкин окончил с отличием факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России. Должность начальника Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России занимает с апреля 2019 года.