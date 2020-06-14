Захарова сказала, как дипломаты ведут себя на жестких переговорах

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В ответ на вопрос, было ли такое, что главы делегаций вставали из-за стола и уходили со встречи, дипломат сказала, что при ней такого не было. При этом она вспомнила случай, когда однажды СМИ сообщили, что Виталий Чуркин [бывший постпред РФ при ООН] покинул зал и «громко хлопнул дверью». Однако, уточнила Мария Захарова, он вышел, чтобы позвонить, после чего вернулся.

По ее словам, во время подготовки стороны обмениваются темами, которые намерены обсудить. В начале встречи дипломаты обмениваются тезисами по блокам, после чего начинается обсуждение оговоренных тем. «Бывают очень жесткие переговоры, когда ты сидишь с замиранием сердца и понимаешь, что сейчас все взорвется от эмоций. Но это эмоции не по тональности, а по накалу аргументаций, риторике», — рассказала Захарова [цитата по ТАСС].

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью писателю Сергею Минаеву рассказала об особенностях подготовки российских дипломатов с иностранными коллегами и очень жестких, эмоциональных переговорах.

Даже при очень жестких переговорах дипломаты не обрывают встречи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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