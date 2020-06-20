Врач предупредил о вреде «прорывного лекарства» при лечении COVID

Препарат дексаметазон, используемый при лечении легкой формы коронавируса, обладает побочными эффектами и может навредить организму. Об этом заявил директор института пульмонологии израильской клиники Ассута Даниэль Старобин.
Ранее Минздрав Великобритании заявил, что дексаметазон — «прорывное лекарство» в лечении коронавируса, напоминает «
«На сегодняшний день до сих пор в силе предостережение ВОЗ. Стероиды как таковые для COVID-19 представляют опасность», — приводит РИА «Новости» слова врача.
По мнению израильского врача, исследование британских ученых не дает оснований использовать стероиды и при лечении легких форм заболевания. Более того, Старобин уверен, что употребление препарата в таких случаях ведет к противоположному эффекту: стероиды способны подавлять иммунную систему.
Подобной точки зрения придерживаются и российские коллеги Старобина. Так, заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, что дексаметазон обладает рядом побочных эффектов, среди которых повышение артериального давления, сахара в крови, а также способность вызывать язвы желудка.
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