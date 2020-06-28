Коронавирус может привести к серьезным поражениям мозга

Профессор подчеркнул, что ученые вели наблюдения за тяжелобольными пациентами, поэтому и результаты получились пугающие. Но большинство людей, отметил Альтштейн, переносят вирус в более легкой форме. Ранее российские врачи заявили, что для подавляющего числа заразившихся коронавирусом болезнь пройдет без каких-либо тяжелых осложнений и тем более неврологических.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя исследования британских коллег, отметил, что коронавирус имеет способность размножатся в эндотелии сосудов, а потому может достичь отделов головного мозга. «Если человеку „повезет“ и инфекция пойдет таким путем, что вирус будет размножаться в сосудах головного мозга, психические расстройства возможны», — предположил вирусолог в разговре с изданием Sobesednik.ru.

Группа исследователей наблюдала за 125 тяжелыми пациентами в реанимации лондонских больниц. После их выздоровления, как следует из отчета ученых, у 77 пациентов развился инсульт, а у 33 наблюдались признаки растерянности и изменение поведения. Еще девяти пациентам переболевшим коронавирусом, впоследствии был поставлен диагноз: неопределённая дисфункция головного мозга, а у 23 проявились психические расстройства.

COVID-19, перенесенный в тяжелой форме может привести к поражениям головного мозга, в том числе к инсультам и деменции. Исследование британских ученых опубликовал авторитетный научный журнал The Lancet Psychiatry.

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