Пушков ответил на претензии Японии по поводу Курильских островов

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Япония много лет предъявляет территориальные претензии на Курильские острова. Россия же считает, что подписав 2 сентября 1945 года Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, Япония юридически потеряла суверенитет над ними.

Одна из поправок в Конституцию РФ предусматривает запрет на отчуждение территорий страны. Однако несмотря на это, позиция Японии в отношении Курильских островов не меняется , заявили в стране. Политолог и журналист Юкио Касияма подчеркнул, что Япония должна заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил, пишет RT . Само правительство страны настаивает на передаче лишь двух островов.

«Это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями», — цитирует Пушкова News.ru . Он добавил, что теперь перспективы отказа Москвы от Курил равны нулю.

Вопрос принадлежности Курильских остров закрыт после принятия поправок в Конституцию РФ. В этом уверен член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, вопрос о Курилах теперь закрыт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно