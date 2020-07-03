Пушков ответил на претензии Японии по поводу Курильских островов

Вопрос принадлежности Курильских остров закрыт после принятия поправок в Конституцию РФ. В этом уверен член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков.
«Это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями», — цитирует Пушкова News.ru. Он добавил, что теперь перспективы отказа Москвы от Курил равны нулю.
Одна из поправок в Конституцию РФ предусматривает запрет на отчуждение территорий страны. Однако несмотря на это, позиция Японии в отношении Курильских островов не меняется, заявили в стране. Политолог и журналист Юкио Касияма подчеркнул, что Япония должна заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил, пишет RT. Само правительство страны настаивает на передаче лишь двух островов.
Япония много лет предъявляет территориальные претензии на Курильские острова. Россия же считает, что подписав 2 сентября 1945 года Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, Япония юридически потеряла суверенитет над ними.
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