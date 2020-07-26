Хабаровчане выступили против нападок на Михаила Дегтярева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Во время встречи врио главы Хабаровского края, члена ЛДПР Михаила Дегтярева с протестующими в поддержку арестованного Сергея Фургала произошел конфликт между участниками акции. Драку на крыльце здания правительства сочли провокацией — многие протестующие отреагировали на инцидент и встали на защиту Дегтярева.

Полиция задержала демонстранта, который утверждал, что драку начал провокатор Валентин [по кличке «Фредди»], пишет «Коммерсант». Как сообщает «Медуза», задержанный заявил, что провокатор якобы угрожал его детям из-за того, что он хотел задать вопрос Дегтяреву. «Младшей дочери 17 лет, я очень за нее переживаю, особенно когда такие персонажи [провокаторы] появляются», — рассказал пострадавший на видео, снятом журналистами.

В ответ на претензии протестующих предполагаемый провокатор начал оправдывать свои действия и оскорблять Дегтярева. Однако участники акции не стали слушать эти заявления и словами поставили провокатора на место, защитив таким образом врио губернатора края.

В подтверждение того, что произошедшая драка может быть провокацией, в сети появилось видео, где корреспондент «Настоящего времени» переговаривается с предполагаемым провокатором. В частности, она просит его «сделать так, чтобы было видно». Вместе с тем некоторые участники акции заявили, что на встрече Дегтярева было много подставных лиц, которые задавали вопросы губернатору вместо журналистов и горожан.

Михаил Дегтярев вышел к демонстрантам, когда акция протеста завершалась и большинство участников уже разошлись. В ходе встречи врио главы Хабаровска ответил на все вопросы и заверил демонстрантов, что «Москва слышит всех». «Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты, — заявил врио губернатора. — Но регион не может оставаться без руководителя, поэтому я здесь, назначен указом президента». Чтобы организовать общение с протестующими, Дегтярев предложил создать народный совет, куда войдут один-два представителя от движения в поддержку Фургала.