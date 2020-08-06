Россиянам посоветовали пить вино при коронавирусе

Продукты, содержащие антиоксидант ресвератрол, способны облегчить протекание коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты департамента эндокринологии пекинской больницы Тонгрен после исследования на мышах.
По информации ученых, ресвератрол способен увеличить содержание в организме фермента АСЕ2. Большая концентрация этого фермента потенциально может снижать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который зачастую сопровождает COVID-19.
«Употребление красного вина, арахиса, фисташек и ягод с темной кожурой может облегчить протекание CОVID-19», — передают результаты исследований «Известия». Также в список попали белое вино, какао и малина.
Профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского университета Филипп Копылов подчеркнул, что ресвератрол — это один из агентов, самых эффективных антиоксидантов, который действительно может повлиять на концентрацию АСЕ2. Однако, по словам профессора, выполненное на животных исследование абсолютно не означает, что эффект для людей будет таким же.
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