ВСУ применили американскую HIMARS при обстреле Донецка

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На месте обстрела обнаружены осколки РСЗО HIMARS
На месте обстрела обнаружены осколки РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обстреле Донецка ВСУ использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает сотрудник СК России.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте осколки», — рассказал представитель СК журналисту РИА Новости. Он уточнил, что фрагменты будут изъяты и отправлены на анализ для определения точного типа снаряда. Сведения о числе пострадавших уточняются.

Ранее в результате обстрела ВСУ были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. В их числе — корпус Института исследования проблем искусственного интеллекта, здание Донецкого научного угольного института и Министерства труда.

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При обстреле Донецка ВСУ использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает сотрудник СК России. «В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте осколки», — рассказал представитель СК журналисту РИА Новости. Он уточнил, что фрагменты будут изъяты и отправлены на анализ для определения точного типа снаряда. Сведения о числе пострадавших уточняются. Ранее в результате обстрела ВСУ были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. В их числе — корпус Института исследования проблем искусственного интеллекта, здание Донецкого научного угольного института и Министерства труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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