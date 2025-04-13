ВСУ применили американскую HIMARS при обстреле Донецка

При обстреле Донецка ВСУ использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает сотрудник СК России.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте осколки», — рассказал представитель СК журналисту РИА Новости. Он уточнил, что фрагменты будут изъяты и отправлены на анализ для определения точного типа снаряда. Сведения о числе пострадавших уточняются.
Ранее в результате обстрела ВСУ были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. В их числе — корпус Института исследования проблем искусственного интеллекта, здание Донецкого научного угольного института и Министерства труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.