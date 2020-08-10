Часть работников вредных производств освободят от медосмотров

Работников вредных производств, деятельность которых не связана непосредственно с поражающими здоровье факторами, освободят от медицинских осмотров. Об этом свидетельствует приказ Минтруда и Минздрава РФ, проект которого проходит общественное обсуждение.
«Инженерно-техническим работникам, IT-специалистам, бухгалтерам и ряду других, которые работают в оптимальных и допустимых условиях труда, проходить медосмотр не потребуется. Проект приказа разработан в рамках реализации механизма регуляторной гильотины», — цитирует представителей Минтруда «Российская газета».
По обновленному документу будут направляться на медосмотры только непосредственно работники подземных или водолазных работ, работ на высоте или с электрооборудованием, а также работ по управлению транспортными средствами. Нововведение должно разгрузить медицинские организации и упростить доступ к врачам тем работникам, чье здоровье ежедневно подвергается опасному воздействию. По-прежнему медосмотры останутся в организациях, работающих с аэрозолями фиброгенного действия, химическими веществами, опасными для репродуктивного здоровья и канцерогенами любой природы.
Ранее сообщалось, что россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной. Потратить этот день можно будет на прохождение диспансеризации. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления предусмотрена документом организации.
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