Украинский депутат заявил о критическом состоянии Тимошенко

Заболевшая коронавирусом Тимошенко — в критическом состоянии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии. Об этом заявил депутат Вадим Ивченко.

«Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура. Она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких», — рассказал Ивченко в эфире телеканала «Украина 24».

Однако он отметил, что она не подключена к системе ИВЛ, как это сообщалось ранее, дышать ей помогают другие аппараты. Депутат подчеркнул, что к системе ИВЛ Тимошенко могут подключить только в случае, если ситуация «выйдет за определенные рамки».

О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. В своем Facebook она написала, что заболела COVID-19 и добавила, что «„вирус, которого нет“ — все же есть». В больнице она получает курс интенсивной терапии, напоминает RT. Дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин тоже заражены COVID, но легко переносят заболевание.

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