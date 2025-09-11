Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост главы Еврокомиссии

Орбан заявил, что в ЕС грядут большие перемены
Орбан заявил, что в ЕС грядут большие перемены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост из-за милитаристских взглядов. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — заявил Орбан. Он добавил, что после инцидента с беспилотниками в Польше глава Еврокомиссии выступила с жесткой провоенной речью, в которой 35 раз упомянула Украину. Она также пригрозила сокращением финансирования тем странам ЕС, которые не поддерживают позицию Брюсселя.

Ранее Урсула фон дер Ляйен совершила турне по странам, граничащим с Россией, Белоруссией и Украиной. В ходе визита в каждую из перечисленных стран председатель ЕК посетила военные объекты и выступила с призывами ускорить процессы милитаризации в Европе. Венгрию и Словакию Еврокомиссия не включила в список визита, несмотря на их общие границы с этими странами.

