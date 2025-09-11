SHOT обнаружил в сарае тайный офис мужа Ксении Бородиной

Тайный офис мужа телеведущей Ксении Бородиной, Николая Сердюкова, обнаружен в сарае на Рубцовской набережной в Москве. Компания «8 бьюти», связанная с производством парфюмерии, официально зарегистрирована по адресу, который сложно назвать престижным офисным центром.
Вопрос о том, кто из российских знаменитостей зарегистрировал свою компанию по этому адресу, SHOT задал своим подписчикам. Подсказка: речь идет о человеке, который занимает пост генерального директора и обладает значительным состоянием. Ответ оказался неожиданным — речь о Николае Сердюкове, бизнесмене и супруге Ксении Бородиной. «В этом сарайчике на Рубцовской набережной хранит в себе тайны бизнес легендарного Коли Сердюкова», — пишет SHOT.
Компания «8 бьюти» появилась вскоре после свадьбы Николая Сердюкова с Ксенией Бородиной и позиционируется как бренд элитной парфюмерии. По документам владельцем бизнеса значится не сам Николай, а его теща. Сердюков же официально занимает пост гендиректора. Однако, по адресу регистрации компании никакой парфюмерии не обнаружено. Сотрудники соседних организаций утверждают, что никогда не видели ни Сердюкова, ни представителей его бизнеса. Основная деятельность, которая действительно ведется в этом здании, — это работа шиномонтажки.
За последние несколько лет по этому адресу в Москве было зарегистрировано около тысячи различных компаний. Примечательно, что подавляющее большинство из них — около 99% — вскоре были ликвидированы, закрыты или оштрафованы за различные нарушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.