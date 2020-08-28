ДТП с замминистра Минобороны РФ Евкуровым попало на видео

Авария с участием заместителя главы Минобороны России Юнус-Бека Евкурова попала на камеры видеонаблюдения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал LIFE Shot.
На кадрах видно, как черный автомобиль с включенными проблесковыми маячками двигался перпендикулярно движению. Он врезался в серый Nissan Qashqai. Автомобиль чиновника ударил ему в бок, в переднее крыло, отчего Nissan вынесло на тротуар, он ударился об столб, где рядом стояла женщина с коляской. В результате ДТП пострадал ребенок, его доставили в больницу. Сам Евкуров сидел на пассажирском месте. По данным СМИ, он дождался, пока ребенка заберут в больницу и после этого покинул место происшествия.
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