ДТП с замминистра Минобороны РФ Евкуровым попало на видео

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, скорая помощь, врач
В результате ДТП пострадал ребенок, его доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария с участием заместителя главы Минобороны России Юнус-Бека Евкурова попала на камеры видеонаблюдения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал LIFE Shot.

На кадрах видно, как черный автомобиль с включенными проблесковыми маячками двигался перпендикулярно движению. Он врезался в серый Nissan Qashqai. Автомобиль чиновника ударил ему в бок, в переднее крыло, отчего Nissan вынесло на тротуар, он ударился об столб, где рядом стояла женщина с коляской. В результате ДТП пострадал ребенок, его доставили в больницу. Сам Евкуров сидел на пассажирском месте. По данным СМИ, он дождался, пока ребенка заберут в больницу и после этого покинул место происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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