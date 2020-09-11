11 сентября 2020

Астролог назвал знаки зодиака, которые разбогатеют этой осенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объекты на Кировке. Челябинск, близнецы, плитка, знаки зодиака
В первую очередь богатство придет к близнецам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу три знака зодиака могут разбогатеть благодаря своей интуиции. Это произойдет в течение ближайшей недели, прогнозирует астролог Павел Глоба.

«Денежная удача будет на стороне Близнецов. Мелкие неприятности на работе могут возникнуть из-за недоброжелателей. Старайтесь меньше говорить о личном при посторонних», — передает слова Глобы «Московский комсомолец».

Повезло и весам, им придется усердно потрудиться, но результат этой работы хорошо оценят в конце недели. К тому же, есть шанс совместить основной заработок с дополнительным и получить еще больше денег.

Наконец, деньги придут к Скорпионам. Чтобы разбогатеть людям этого знака достаточно будет просто заняться любимым делом. Возможно, им удастся что-то выиграть, получить в подарок или просто добиться большой премии на работе.

9 августа астролог рассказала, почему разные знаки обижаются. Она также назвала знаки, которые часто обижаются без причины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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