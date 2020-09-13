Назван регион РФ, где проходят самые грязные выборы

В целом по стране выборы куда прозрачнее и легитимнее, чем в прошлые годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые грязные губернаторские выборы в этом году проходят в Иркутской области, где против основных кандидатов на пост главы региона активно вбрасываются фейки. Но в целом по стране процедура куда прозрачнее и легитимнее, чем в прошлые кампании, заявила URA.RU руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Выборы в этом году даже более чем легитимные: количество обращений, жалоб на горячую линию ЦИК даже по сравнению с прошлым годом сократилось в несколько раз. Но в Иркутске наблюдается высококонкурентная кампания, где много грязи в отношении кандидатов — фейки против них вбрасываются даже сегодня. Люди взвинчены из-за последствий паводка в Тулуне, из-за бойни РЖД за расширение БАМ на Байкале, поэтому мы видим самую некрасивую политическую конкуренцию в стране», — считает собеседница агентства.

Единый день голосования в этом году отличается и по другим параметрам, продолжает Кислицына. «К примеру, ЦИК мобилизовался после голосования по Конституции и жестко пресекает все ошибки, оперативно реагирует на нарушения, которых стало в несколько раз меньше. Сами кампании более конкурентны, кандидатов больше, чем в прошлом году: 140 против 120, очень активны новые партии — например, „За правду“ и „Новые люди“», — объяснила она.

Еще одно ключевое отличие ЕДГ-2020 — отход классических политтехнологий на второй план, резюмирует глава лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Из-за коронавируса и кризиса повестка активно менялась, традиционные технологии в виде встреч и обходов по домам стали использоваться в разы реже. Важны теперь социальные технологии, фактор „общей судьбы“ — то есть сокращение социальной дистанции между кандидатом и избирателем. Это, к слову, стало одной из причин провала „Умного голосования“ в регионах — кандидаты объединялись не за народ, а против других кандидатов», — пояснила она в беседе с URA.RU.

Выборы проходят 13 сентября по всей стране, 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. В 18 регионах выбирают губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов гордум.