21 сентября 2020

Россиянам посоветовали снимать пенсии с банковских карт. Есть риск лишиться денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты советуют снимать пенсии с банковских карт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Получателям страховой пенсии рекомендуется снимать выплаты с банковской карты из-за риска лишиться денег. Об этом журналистам рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, человек может столкнуться с приостановкой выплат, если не будет снимать деньги с карты на протяжении шести месяцев. Такое может произойти с теми, кто способен обойтись без пенсии, благодаря накоплениями или помощи детей. «Закон таким образом защищает госфинансы от „лишних“ трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — объяснил агентству «Прайм» Коган.

Также люди, которые держат пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством или блокировкой средств судебными приставами. Последние могут этого добиться, если у получателя выплаты имеется какая-либо задолженность. Например, за коммунальные услуги. «Приставам будет несложно заблокировать эту карту для списания необходимых средств», — добавил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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