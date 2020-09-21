Получателям страховой пенсии рекомендуется снимать выплаты с банковской карты из-за риска лишиться денег. Об этом журналистам рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
По его словам, человек может столкнуться с приостановкой выплат, если не будет снимать деньги с карты на протяжении шести месяцев. Такое может произойти с теми, кто способен обойтись без пенсии, благодаря накоплениями или помощи детей. «Закон таким образом защищает госфинансы от „лишних“ трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — объяснил агентству «Прайм» Коган.
Также люди, которые держат пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством или блокировкой средств судебными приставами. Последние могут этого добиться, если у получателя выплаты имеется какая-либо задолженность. Например, за коммунальные услуги. «Приставам будет несложно заблокировать эту карту для списания необходимых средств», — добавил эксперт.
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