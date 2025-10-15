В Кремле прокомментировали деятельность Ходорковского* и «Антивоенного комитета России»**

В России фиксируют деятельность врагов государства как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела против экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом) и членов «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной в РФ)
«Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом, они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, те, которые считает целесообразными», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС, а также участников «Антивоенного комитета России». Ходорковского и его сторонников обвиняют в попытке насильственного захвата власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В деле фигурирует более 20 лиц.
*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иноагентом
**»Антивоенный комитет России» признан нежелательной организацией в РФ
