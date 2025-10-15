Адвокат Жорин объяснил, что может грозить Macan, если он проигнорирует службу в армии

Рэперу Macan (Андрей Косолапов) грозит уголовная ответственность после того, как он не явился 15 октября в сборный пункт военного комиссариата в Москве. Об этом в беседе с URA.RU заявил адвокат Сергей Жорин, оценивая сложившуюся ситуацию.
«Уклонение от призыва на военную службу влечет за собой следующее наказание: штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты/дохода за период до 18 месяцев; либо арест до 6 месяцев; либо лишение свободы до двух лет. Согласно Уголовному кодексу РФ, ответственность наступает, если есть доказанный умысел на уклонение, то есть человек осознанно избегает службы после признания годным», — пояснил правозащитник.
Macan 6 октября объявил, что отправляется служить в армию. Рэпер пояснил, что получил повестку. Ранее же стало известно, что в течение года Косолапову были направлены шесть повесток, но 23-летний музыкант их проигнорировал. Итогом могло стать уголовное дело, но артист успел явиться в военкомат.
Сообщалось, что рэпер может быть отправлен служить в так называемый элитный Семеновский полк. Там же служит актер Глеб Калюжный, мама которого в разговоре с URA.RU рассказывала о призыве сына.
