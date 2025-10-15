Адвокат Жорин объяснил, что может грозить Macan, если он проигнорирует службу в армии

Адвокат Жорин: уклонение от службы в армии грозит Macan уголовкой
Артист изъявил желание отдать долг стране
Артист изъявил желание отдать долг стране

Рэперу Macan (Андрей Косолапов) грозит уголовная ответственность после того, как он не явился 15 октября в сборный пункт военного комиссариата в Москве. Об этом в беседе с URA.RU заявил адвокат Сергей Жорин, оценивая сложившуюся ситуацию.

«Уклонение от призыва на военную службу влечет за собой следующее наказание: штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты/дохода за период до 18 месяцев; либо арест до 6 месяцев; либо лишение свободы до двух лет. Согласно Уголовному кодексу РФ, ответственность наступает, если есть доказанный умысел на уклонение, то есть человек осознанно избегает службы после признания годным», — пояснил правозащитник.

Macan 6 октября объявил, что отправляется служить в армию. Рэпер пояснил, что получил повестку. Ранее же стало известно, что в течение года Косолапову были направлены шесть повесток, но 23-летний музыкант их проигнорировал. Итогом могло стать уголовное дело, но артист успел явиться в военкомат.

Сообщалось, что рэпер может быть отправлен служить в так называемый элитный Семеновский полк. Там же служит актер Глеб Калюжный, мама которого в разговоре с URA.RU рассказывала о призыве сына.

