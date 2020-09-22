В России начинаются испытания второй вакцины от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кремле ответили на требование Навального — авиасообщение между Россией и Белоруссией восстановится со следующей недели — создана вторая российская вакцина от COVID-19 — в ГД предложили ввести продуктовые карты для малоимущих. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Кремль ответил на требование Навального вернуть ему одежду

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одежду Алексея Навального могли увезти вместе с ним в Германию.

В тоже время, доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что не сомневается в том, что Навальный находился в коме.

Восстанавливается авиасообщение между Россией и Белоруссией

Белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет полеты в Россию начиная с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Путин выступил в ООН

Президент РФ Владимир Путин выступил на 75-й Генеральной Ассамблее ООН, где в частности затронул проблемы мировой экономики из-за пандемии коронавируса.

В России разработали еще одну вакцину от коронавируса

На выплаты семьям с детьми выделены деньги

На довыплаты российским семьям, в которых родился третий ребенок, власти выделили более 2,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 22 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Госдуме предложили ввести продуктовые карты

Лидер фракции ГД «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне будут получать выплаты от государства.

Пенсионерам рассказали, как защитить банковские карты

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не лишиться денег из-за действий мошенников. Об URA.RU рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Курс рубля восстановится только в 2021 году

Из сильной зависимости России от внешнего рынка и недостаточного развития собственного, курс рубля может восстановиться лишь в 2021 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.