Самое важное в России и в мире на 22 сентября. Кремль ответил Навальному, Путин выступил в ООН, пенсионерам рассказали, как защитить банковские карты

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В России начинаются испытания второй вакцины от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кремле ответили на требование Навального — авиасообщение между Россией и Белоруссией восстановится со следующей недели — создана вторая российская вакцина от COVID-19 — в ГД предложили ввести продуктовые карты для малоимущих. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Кремль ответил на требование Навального вернуть ему одежду

Восстанавливается авиасообщение между Россией и Белоруссией

Путин выступил в ООН

В России разработали еще одну вакцину от коронавируса

На выплаты семьям с детьми выделены деньги

  • На довыплаты российским семьям, в которых родился третий ребенок, власти выделили более 2,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 22 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Госдуме предложили ввести продуктовые карты

Пенсионерам рассказали, как защитить банковские карты

  • Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не лишиться денег из-за действий мошенников. Об URA.RU рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Курс рубля восстановится только в 2021 году

  • Из сильной зависимости России от внешнего рынка и недостаточного развития собственного, курс рубля может восстановиться лишь в 2021 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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