В Кремле ответили на требование Навального — авиасообщение между Россией и Белоруссией восстановится со следующей недели — создана вторая российская вакцина от COVID-19 — в ГД предложили ввести продуктовые карты для малоимущих. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 22 сентября — в обзоре URA.RU:
Кремль ответил на требование Навального вернуть ему одежду
- По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одежду Алексея Навального могли увезти вместе с ним в Германию.
- В тоже время, доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что не сомневается в том, что Навальный находился в коме.
Восстанавливается авиасообщение между Россией и Белоруссией
- Белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет полеты в Россию начиная с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Путин выступил в ООН
- Президент РФ Владимир Путин выступил на 75-й Генеральной Ассамблее ООН, где в частности затронул проблемы мировой экономики из-за пандемии коронавируса.
В России разработали еще одну вакцину от коронавируса
- Минздрав РФ разрешил проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса, которую создали в Федеральном центре имени Чумакова Российской академии наук.
- Врач Леонид Рошаль предупредил, что в России рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным».
- Специалисты прогнозируют, что пик заболеваемости COVID-19 будет достигнут уже к ноябрю. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Михаил Лебедев.
На выплаты семьям с детьми выделены деньги
- На довыплаты российским семьям, в которых родился третий ребенок, власти выделили более 2,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 22 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В Госдуме предложили ввести продуктовые карты
- Лидер фракции ГД «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне будут получать выплаты от государства.
Пенсионерам рассказали, как защитить банковские карты
- Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не лишиться денег из-за действий мошенников. Об URA.RU рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Курс рубля восстановится только в 2021 году
- Из сильной зависимости России от внешнего рынка и недостаточного развития собственного, курс рубля может восстановиться лишь в 2021 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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