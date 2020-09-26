Путин встретится с губернаторами, чтобы решить судьбу нацпроектов

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Онлайн-совещание Владимира Путина с губернаторами. Москва, путин на экране
Встреча Путина и губернаторов пройдет в режиме видеоконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент РФ Владимир Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», — заявил Песков. По его словам, совещание пройдет в режиме видеоконференции.

24 сентября на встрече с избранными в единый день голосования 13 сентября губернаторами президент Путин рассказал о планах обсудить с главами регионов реализацию нацпроектов. Он напомнил, что сейчас правительство готовит уточнение параметров нацпроектов, и мнение регионов по этому вопросу крайне важно.

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Ранее URA.RU писало, что правительство премьера Михаила Мишустина смогло избавиться от необходимости четко следовать реализации нацпроектов. Дело в том, что общенациональный план восстановления экономики, который также интегрирован в нацпроекты, содержит размытые формулировки и не требует строгой отчетности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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