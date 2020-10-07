Кремль прокомментировал прибытие экспертов ОЗХО в Россию

Россия обратилась к ОЗХО за содействием, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Россия обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с предложением по совместной работе по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Организация согласилась направить в РФ своих специалистов. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия обратилась за техническим содействием к ОЗХО. Их пригласили для того, чтобы они что-то здесь увидели. Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске», — заявил Песков.

Ранее эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального нашли отравляющие вещества, не занесенные организацией в список запрещенных. В организации отметили, что химикаты принадлежат к группе «Новичок». Алексею Навальному стало плохо в конце августа во время перелета из Томска в Москву, напоминает RT. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite, где он пришел в себя.