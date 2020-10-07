Кремль прокомментировал прибытие экспертов ОЗХО в Россию

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия обратилась к ОЗХО за содействием, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Россия обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с предложением по совместной работе по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Организация согласилась направить в РФ своих специалистов. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия обратилась за техническим содействием к ОЗХО. Их пригласили для того, чтобы они что-то здесь увидели. Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске», — заявил Песков.

Ранее эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального нашли отравляющие вещества, не занесенные организацией в список запрещенных. В организации отметили, что химикаты принадлежат к группе «Новичок». Алексею Навальному стало плохо в конце августа во время перелета из Томска в Москву, напоминает RT. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite, где он пришел в себя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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