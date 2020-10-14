14 октября 2020

В РФ одобрили препарат от коронавируса, которым лечили Трампа

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
«Ремдесивир» использовали при лечении Дональда Трампа Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало еще два препарата «Ремдесивира» для лечения COVID-19. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в сообщении.

«Ремдесивир», как напоминает RT, использовался при лечении президента США Дональда Трампа, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом рассказывал врач главы государства Шон Конли. Препарат также одобрен властями Японии, Республики Корея, Индии, Израиля и Великобритании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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