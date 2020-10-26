В России изменят правила ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки ипотечного кредитования для строительства частных жилых домов. Соответствующее распоряжение за подписью главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Разработать меры, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства, в том числе на предоставление гражданам ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилого дома», — говорится в распоряжении Путина. Также глава государства поручил оказать поддержку низкомаржинальным строительным проектам и предусмотреть субсидирование их процентной ставки.
Ранее Владимир Путин запретил проверки малого бизнеса до конца 2021 года. При этом мораторий не коснется предприятий, производство которых связано с риском возникновения техногенных катастроф.
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