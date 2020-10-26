Путин на год отменил проверки для бизнеса

Российский президент Владимир Путин запретил проверять малый бизнес в России до конца 2021 года. При этом есть несколько исключений, сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», — сказано в поручении президента по итогам заседания президиума Госсовета. Исключения распространяются на налоговый и таможенный контроль, а также контроль в финансово-бюджетной сфере.
Мораторий не коснется предприятий, где появляется риск для жизни и здоровья людей или возникновения техногенных и природных ЧП. Также Путин попросил рассмотреть возможность уменьшить процентную ставку по кредитам для малых и средних бизнесов, уточняет RT.
Плановые проверки для малого бизнеса отменили из-за пандемии в конце марта 2020 года. В то же время правительство ввело отсрочку на выплаты страховок для малых и средних предпринимателей.
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