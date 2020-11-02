02 ноября 2020

Экс-премьер Турции предупредил мир об опасности Эрдогана. «Опаснее, чем коронавирус»

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Главную опасность для Европы и мира является культура деспотизма, которую распространил Эрдоган, сказал Давутоглу Фото: Официальный сайт Президента РФ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган представляет большую угрозу для мира, чем пандемия коронавируса. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.

По его словам, главную опасность для Европы и мира является культура деспотизма, которую распространил Эрдоган. «Критерием племенного государства является отсутствие выбора, а выбор — мерило демократии. Пока наш народ страдает и существует глубокая коррупция, а достоинство нашей страны оскорбляется за рубежом, мы продолжим призывать к досрочным выборам», — цитирует Давутоглу The National. Он также подверг критике президентскую систему правления, введенную в 2016 году Эрдоганом для усиления собственной власти. Экс-премьер отметил, что стране необходимо вернуться к парламентской системе, так как нынешняя модель госуправления лишь порождает кризисы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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