28 ноября 2020

В Киеве на журналистику напали во время прямого эфира. Она обсуждала голодомор. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Неизвестный атаковал журналистку во время прямого эфира Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время прямого эфира на украинском телевидении напали на журналистку. Инцидент произошел во время церемонии памяти жертв голодомора в Киеве.

«Сотрудница украинского телеканала NewsOne Виолетта Товкес стала участницей потасовки в прямом эфире», — пишет агентство Nation News. На кадрах видно, что злоумышленник выхватил микрофон у Товкес и бросил его в сторону, после чего он начал толкать девушку и выбил из ее рук траурную свечку. Руководители телеканала уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто напал на журналистку.

28 ноября на Украине прошел памятный день — День памяти жертв голодомора. Массовый голод на Украине произошел в 1932—1933 годах. По разным данным, тогда погибли от 2 до 8 млн человек. В 2006 году Украина признала произошедшее геноцидом украинского народа, передает РАПСИ. В МИД ответили, что голод в те годы имел массовый характер, затронув и другие районы Советского Союза.

Служба безопасности Украины (СБУ) со ссылкой на «неклассифицированные архивы» сообщила, что советские власти скрывали смерти миллионов украинцев от голода в начале 1930-х годов. По данным службы, демографический кризис отразила всесоюзная перепись 1937 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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