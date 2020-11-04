В Саратове подростки избили прохожего, его жену и пожилую мать

Житель Саратова, его жена и мать-пенсионерка были избиты подростками, которые играли в футбол в одном из дворов. О произошедшем журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, конфликт начался просьбы подростков подать им мяч, который вылетел за пределы поля. Шедший мимо мужчина отказался это сделать и, заподозрив, что подростки пьяные, сделал им замечание.
«Парни возмутились и погнались за прохожим. Догнали уже в его подъезде, стали избивать. Мужчина успел нажать на кнопку звонка в свою квартиру. На шум вышли его жена и 62-летняя мать. Разъярённые подростки останавливаться не планировали и избили женщин», — пишет
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Подростки рассказали им, что инициатором конфликта был мужчина, который назвал их «козлами». По словам юношей, они лишь толкнули мужчину и дали пощечину. Пострадавший утверждает, что они били его супругу ногами, а пожилая мать потеряла сознание после удара ногой по лицу.
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